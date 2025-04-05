Гидрометцентр РФ: мокрый снег и ветер придут в Московский регион 5 апреля

Днем 5 апреля в Москве и области будет от шести до восьми градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В субботу в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможно выпадение небольших осадков — мокрого снега и дождя. Ветер северный и северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до одного градуса мороза. Возможен небольшой снег и гололедица. Ветер северо-восточный, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе вводили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.