Гидрометцентр РФ: дождь будет в Московском регионе 28 июня

Днем 28 июня в Москве и области будет от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. По области возможен небольшой дождь. Ветер северный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу Gismeteo, в июле 2025 года москвичей ждет погода с переменной облачностью. Ясных дней будет два — 2 и 3 июля. На протяжении трех недель возможны дожди.