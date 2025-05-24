Гидрометцентр РФ: до 27 градусов тепла и ветер будут в Московском регионе 24 мая

Днем 24 мая в Москве и области будет от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе в субботу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что к концу мая в Центральной России ожидаются летние температуры. Будет солнечно, температура начнет подниматься выше 20 градусов тепла.