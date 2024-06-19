Гидрометцентр раскрыл, когда духота в Центральной России закончится

Ощущение изнуряющей влажной духоты установилось в Центральной России, на Северо-Западе, в Поволжье и других уголках страны. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ждать окончания духоты россиянам осталось недолго, сообщает Общественное Телевидение России .

Синоптик обратил внимание, что в Ленинградской области, к примеру, погода уже начала меняться, а духота — отступать. Ночью в Ленобласти столбики термометров опускаются до отметок в 13-14 градусов тепла, что является умеренными значениями. Днем в регионе наблюдается по плюс 22-24 градуса по Цельсию.

«Существенных осадков не прогнозируется. Хотя сейчас погода не антициклональная, малооблачная погода», — добавил Вильфанд.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Московской области, отметил научрук Гидрометцентра. Хотя 20 июня в регионе ожидаются осадки, с 21 июня установится сухая и не жаркая погода, заверил эксперт. По словам Вильфанда, ночью температура в Подмосковье может опускаться и до 10 градусов тепла, днем ожидается 21-25 градусов тепла.