Гидравлические испытания теплосетей начались в Химках

В Химках продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят гидравлические испытания – традиционную диагностику теплосетей для повышения их надежности в зимний сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактические работы позволяют выявить ветхие участки трубопровода. Испытания производят водой температурой до 40 градусов, с давлением, которое превышает рабочее. При обнаружении повреждений специалисты снижают давление, опорожняют трубопровод и выполняют ремонт или замену участка. Испытания проводят повторно до тех пор, пока трубопровод не выдержит испытуемое давление.

«На данный момент проведено 11 этапов гидравлических испытаний: проверено 92 километра магистральных и 56 километров разводящих сетей. Всего запланировано 28 этапов. Весь ремонт будет завершен до конца августа, что позволит избежать аварийных отключений в отопительный сезон», — рассказал начальник участков магистральных теплосетей Алексей Матвеев.

Подобная профилактика позволяет тщательнее проверить сети летом, спланировать ремонтные работы и вовремя заменить трубы на более надежные.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Химках был создан оперативный штаб. В него вошли представители областного правительства, городской администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты обсуждают вопросы готовности МКД и объем предстоящих работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.