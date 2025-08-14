Гида приговорили к 4,5 годам колонии за трагедию на Ключевской Сопке

Петропавловск-Камчатский суд вынес приговор по делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка в 2022 году, сообщает РЕН ТВ.

Гид Иван Алабугин, сопровождавший группу туристов, осужден на 4,5 года колонии общего режима. Его напарник Андрей Мищенко погиб вместе с семью участниками похода, не сумев пережить экстремальных условий.

Как установило следствие, директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов организовал восхождение, зная о запрете на посещение вулкана. Туристы заплатили около 1 млн рублей за тур, но вместо профессионального сопровождения их повели неподготовленные гиды — без разрешения и по опасному маршруту. Когда двое участников почувствовали недомогание, Алабугин увел их вниз, а оставшиеся продолжили подъем. На высоте 4400 метров группа сорвалась с ледового склона. Выжившие получили травмы и замерзли насмерть до прихода спасателей.

Степанов, получивший 4 года колонии, уже вышел по УДО. Алабугин свою вину не признал, но суд счел доказанным его халатное отношение к безопасности группы.