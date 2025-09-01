Гибкие навыки и творчество: как работает допобразование в Петербурге

По данным Комитета по образованию, в Петербурге функционирует 3096 организаций с лицензией на дополнительное образование (1766 государственных и 1330 частных), сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В прошлом году дополнительным образованием было охвачено 662 997 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 95,3% от общего числа.

«В современном мире, когда гибкие навыки не менее важны, чем профессиональные и учебные, когда профориентация становится на одно из лидирующих мест, дополнительное образование даёт возможность самореализации обучающихся», — заявила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

По ее словам, такое обучение — это не просто развлечение, а серьезная работа.

Программы, рассчитанные на 6-8 лет, помогают ребенку определиться с будущей профессией или приобрести полезные навыки для повседневной жизни и карьеры.