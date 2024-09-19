ГИБДД Подмосковья поблагодарили за безопасность автопробега в честь 80-летия Победы

В Подмосковье прошел патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы». Организатором мероприятия выступил Совет ветеранов администрации Губернатора Московской области и аппарата Московской областной Думы при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области и УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, передает пресс-служба Совета.

«Участники патриотического автопробега посетили „Парк Победы“ и „Рубеж Славы“ в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии „Рубеж обороны Москвы“ в Красногорске, мемориальный комплекс „Героям-Панфиловцам в Волоколамске. Финальной точкой акции стал памятник „Юным Героям-Партизанам“ в Волоколамске. Радостно видеть, как к подобным мероприятиям активно присоединяются дети и молодежь. Хочется поблагодарить не только участников этого мероприятия, но и наших коллег из Управления ГИБДД по Московской области и его начальника, генерала-майора полиции Виктора Владимировича Кузнецова, которые помогли сделать автопробег комфортным и безопасным», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Отмечается, что Совет ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарата Московской областной Думы был создан в 1987 году. Одно из важнейших направлений деятельности — патриотическое воспитание детей и молодежи, в рамках которого проходят встречи с ветеранами, мероприятия и акции, призванные напомнить о героических подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны.

«Автопробег — дань памяти героизму соотечественников, отстоявших нашу Родину в году Великой Отечественной войны. Сегодня в акции участвовали четыре поколения наследников Великой Победы, потому что мы, независимо от возраста, должны знать и чтить историю нашей Родины. Большое спасибо Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, Министерству информации и молодежной политики, Мособлдуме за помощь и содействие в патриотических проектах. Это наша большая и важная работа!», — отметил Председатель Совета ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарата Московской областной Думы Виталий Павличенко.

Патриотический автопробег стал началом серии мероприятий областной ветеранской организации, посвященных 80-летию Великой Победы.

В организации помогали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».