Гибатдинов предложил создать экологическую полицию в России

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Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева восстановить в России экологическую полицию. Она должна реагировать на загрязнения и контролировать исполнение природоохранного законодательства, сообщает Газета.ru .

Гибатдинов указал, что экологические нарушения все чаще затрагивают жизнь людей. Среди таких проблем он назвал загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопления территорий.

Во многих регионах, по словам сенатора, власти вводят режимы повышенной готовности и привлекают силы МЧС для ликвидации последствий экологических нарушений.

«В этой связи назрела необходимость восстановления специализированного органа — экологической полиции, которая могла бы заниматься профилактикой экологических правонарушений, оперативным реагированием на факты загрязнения окружающей среды, контролем исполнения природоохранного законодательства и взаимодействием с надзорными ведомствами», — подчеркнул Гибатдинов.

Сенатор считает, что сейчас функции экологического контроля распределены между разными структурами. Это приводит к «размытию ответственности» и снижает скорость реагирования.

В обращении к Патрушеву говорится, что с 1990-х годов в России уже существовали подразделения МВД по предупреждению экологических правонарушений. Они работали в крупных регионах и занимались выявлением нарушений, наносящих вред окружающей среде.

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