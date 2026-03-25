Герпетолог Доронин объяснил, как избежать укуса гадюки

В лесопарках Москвы и Подмосковья после зимы активизировались змеи. Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Игорь Доронин рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам кандидата биологических наук Игоря Доронина, в столичном регионе из ядовитых змей обитает только обыкновенная гадюка. Она занесена в Красную книгу Московской области, поэтому уничтожать ее нельзя. Экзотические кобры и другие виды, которых иногда находят в городах, как правило, сбегают из частных коллекций.

«Гадюка представляет для вас опасность, только если вы представляете опасность для нее — начинаете ее хватать, топтать, бить палкой и прочее», — рассказал Доронин.

Он пояснил, что змея реагирует на вибрации. При встрече достаточно потопать ногами — обычно гадюка уползает. В случае укуса необходимо срочно вызвать скорую помощь или ехать в больницу: до 3 процентов таких случаев заканчиваются летально. Яд гадюки разрушает кровеносные сосуды и вызывает сильный отек. Высасывать яд допустимо, но при повреждениях слизистой это опасно.

Весной змеи выходят из зимовки и мигрируют к местам обитания, поэтому кажется, что их стало больше. На самом деле за зиму часть рептилий погибает. Помимо гадюки, в регионе встречаются неядовитые уж и медянка.

Змеи играют важную роль в экосистеме, регулируя численность грызунов и служа пищей для птиц и зверей. Однако они могут переносить паразитов, в том числе клещей.

