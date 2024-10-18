Герой СВО рассказал можайским юнармейцам, как выжил после тяжелого ранения

В Подмосковье прошла встреча с ветераном и героем СВО

В подмосковном Можайске прошла встреча с ветераном и героем СВО Леонидом Соболевым, который потерял обе ноги при боевых действиях, сообщили в пресс-службе округа.

Леонид Соболев — участник трех военных конфликтов и специальной военной операции. В апреле 2022 года он получил тяжёлое ранение, потерял обе ноги. За проявленный героизм Леонид был награжден орденом Мужества.

На встрече с героем ребята смогли задать жизненные вопросы: с каким чувством шел защищать Родину, что позволило выжить после ранения. Леонид рассказал о том, как живет и воспитывает двух прекрасных дочерей, как вера в семью и любовь дала ему сил идти дальше. Герой поделился о своем увлечении — спорте, которым он сейчас активно занимается, преодолевая километры через боль.

«В будущем поступайте так, как советует ваше сердце. Идите туда, где вы будите полезны. Есть такая фраза „Хочешь быть сильным — иди и помоги слабым! Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Становитесь учителями, докторами, водителями, трактористами. Сделайте мир лучше“, — призвал ребят Соболев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.