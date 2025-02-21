Герой СССР, фронтовик Борис Кравцов получил знак почетного гражданина Москвы

Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества поздравил 102-летнего ветерана, Героя СССР Бориса Кравцова. Он вручил фронтовику знак почетного гражданина Москвы.

«Спасибо вам, Борис Васильевич, и низкий поклон», — написал Собянин в Telegram-канале.

Кравцов принимал участие в Харьковском сражении, Сталинградской битве, а также в других боевых действиях ВОВ. 24 октября 1943 года в районе Запорожья он вместе с разведчиками передавал по радио целеуказания артиллерии. Благодаря этому были подавлены огневые точки противника.

Немецкие войска окружили блиндаж, но Кравцов вызвал огонь советской артиллерии на свою позицию. Противник был ликвидирован, а красноармейцы остались целы.

Борис Васильевич награжден многими орденами и медалями. За подвиг в районе Запорожья он был удостоен звания Героя СССР. Ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Вернувшись с войны, Кравцов стал работать в правоохранительных органах. Он является одним из основателей Российской ассоциации Героев.

Мэр столицы поблагодарил Бориса Васильевича за героизм и заслуги перед Родиной.