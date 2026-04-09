Герой России вручил награды ветеранам СВО в Долгопрудном

Церемония награждения ветеранов специальной военной операции прошла 9 апреля в Центре поддержки участников СВО и их семей в Долгопрудном. Медали и памятные знаки бойцам вручил Герой России, полковник полиции Александр Головашкин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре поддержки участников СВО и членов их семей собрались ветераны специальной военной операции. Награды от имени межрегиональной общественной организации «Союз десантников» им вручил Герой России Александр Головашкин.

«Мужики, мне очень приятно сегодня находиться здесь — на родной для меня земле. 25 лет я прослужил в спецотряде полиции, который располагается в Долгопрудном. Вас благодарю за службу и искренне желаю адаптироваться, восстановиться и найти себя в мирной гражданской жизни», — сказал Головашкин.

С получением наград ветеранов также поздравила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном Валентина Симонян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.