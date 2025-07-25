Герой России Сергей Лысюк отмечает день рождения

Образование и служба

Лысюк родился 25 июля 1954 года в городе Борзя Читинской области в семье военнослужащего. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское краснознаменное военное училище им. С.М. Кирова ВВ МВД СССР. В 1975 году окончил училище и был направлен для прохождения дальнейшей службы в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения ВВ МВД им. Ф.Э. Дзержинского.

С 1975 по 1994 гг. прошел должности от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». С 1994 по 1995 гг. — заместитель командира отряда специального назначения «Вега» МВД России, а с 1995 по 1996 гг. — заместитель начальника управления «В» центра специального назначения ФСБ России. Окончил службу в звании полковника.

Подразделение «Витязь»

Проходя службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД им. Ф.Е. Дзержинского, принимал активное участие в создании и становлении подразделения специального назначения, впоследствии получившего название «Витязь». Является автором испытаний на право ношения крапового берета, автором методического пособия «Рекомендации по специальной подготовке подразделений специального назначения», инициатором и соавтором пистолета-пулемета «Витязь», принятого на вооружение в ВВ МВД России.

За период службы в различных должностях принимал участие более в чем 30 специальных операциях. В том числе в шести специальных операциях по освобождению заложников, в трех из них командовал группой захвата. В настоящее время возглавляет частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки „Витязь“», на базе которого проводятся соревнования по триатлону специального назначения среди подразделений специального назначения силовых структур Российской Федерации. Принимает активное участие в организации начальной военной подготовки добровольцев от Московской области для успешного выполнения ими служебно-боевых задач.

Награды и звания

Лысюк — Герой Российской Федерации, обладатель медали «Золотая звезда». Награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной звезды», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе» II степени. Постановлением губернатора Московской области от 14.06.2023 № 144-ПГ Лысюку присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев благодарил Сергея Лысюка за подготовку бойцов.

«Хочу поблагодарить командиров, вас, Сергей Иванович (Лысюк — ред.), как ветерана нашего движения (братство краповых беретов «Витязь» — ред.). Мы сегодня занимаемся подготовкой бойцов, контрактников, и Сергей Иванович принимает в этом участие: и тактическая медицина, и все, что связано с выполнением боевых задач, — это очень важно», — подчеркнул губернатор.