Герой России рассказал об ориентирах для каждого поколения

Герой РФ Катунькин: для нас ориентирами были наши ветераны ВОВ

Герой Российской Федерации Артем Катунькин заявил, что у каждого поколения должны быть свои примеры для подражания, выступающие ориентирами, сообщает «Крым 24» .

По его словам, они черпали вдохновение у ветеранов Великой Отечественной войны, поколения их отцов и бойцов, возвращавшихся с Афганской войны. Они были рядом — с ними можно было пообщаться и услышать их истории.

Герой РФ подчеркнул, что эти люди являлись эталонами. Катунькин уверен, что наличие таких примеров для подражания важно и в наши дни, вне зависимости от выбранной профессии или сферы интересов.

«Каждый ищет себе близкого по духу героя, за которым хочется идти, которому хочется подражать, догнать и обогнать, как говорил Александр Васильевич Суворов. Я думаю, это прекрасно», — заключил он.

