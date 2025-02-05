Герой России из Ленинского округа рассказал об удивительных фактах своей биографии

В историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» прошла встреча с жителем Ленинского округа, Героем России, советским и российским инженером-конструктором, исследователем и командиром глубоководного подводного аппарата «Мир» Евгением Черняевым. Он поделился удивительными фактами из своей жизни с жителями, школьниками, общественными организациями и друзьями, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Начиная с 1973 года я провел значительную часть своей жизни в различных экспедициях по океанам, морям и озерам. Некоторые из них затягивались на полгода, как, например, наша работа в Мексиканском заливе, где мы искали затонувший галеон с золотом. В дальнейшем мы участвовали в более коротких экспедициях», — рассказал в ходе мероприятия Евгений Черняев.

В числе наиболее значимых фактов биографии Героя России можно отметить такие, как погружение на дно Байкала на глубоководном аппарате «Мир» совместно с Владимиром Путиным. Также стоит упомянуть спуск к погибшему в Баренцевом море российскому атомному подводному ракетоносному крейсеру «Курск», где он провел более 10 часов видеосъемки и поднял на поверхность 30 фрагментов атомной подводной лодки. Евгений Черняев спускался к месту гибели немецкого линкора «Бисмарк» и других затонувших судов Второй мировой войны.

«Это удивительный человек, удостоенный ордена Мужества, и ордена Красной Звезды, а также главной Звезды Героя. Его биография — это более 50 лет работы глубоководником на подводном аппарате „Мир“. Он участвовал в создании этих аппаратов и обладает глубокими знаниями о них», — сказала заведующая выставочно-фондовым сектором Дворца культуры «Видное» Ольга Панасюк.

Ранее сообщалось, что Евгений Черняев принял участие в экспедиции с канадским режиссером к затонувшему лайнеру «Титаник». Отснятые материалы легли в основу нескольких документальных фильмов.

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