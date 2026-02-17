Герой России Евгений Зеленов провел Урок мужества для школьников в Красногорске

Герой России, заслуженный военный летчик Евгений Зеленов встретился с учениками Опалиховской гимназии в Красногорске в рамках Урока мужества, приуроченного ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Евгений Зеленов рассказал школьникам о профессии военного летчика, поделился воспоминаниями о службе, участии в боевых действиях в Афганистане и других конфликтах, а также о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и помощи пострадавшим от землетрясения в Армении.

Перед встречей учащиеся посмотрели документальный фильм «Экипаж» телеканала «Звезда», посвященный подвигу российских летчиков, в том числе самого Зеленова. По словам педагога дополнительного образования Татьяны Калугиной, рассказ героя вызвал большой интерес у школьников, которые задали ему множество вопросов. В завершение встречи участники сфотографировались с Евгением Зеленовым на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.