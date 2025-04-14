Герои-военкоры: РИАМО запускает новый проект в год юбилея Победы в ВОВ

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне РИАМО запускает новый проект «Герои-военкоры». Он посвящен героическим свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам. В проекте идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Проект доступен по ссылке и во всех сообществах РИАМО (Telegram, Дзен, «ВКонтакте»).

Напомнить о бесстрашных предках

Фото - © Наталья Боде / Курская Дуга

В ходе кропотливой работы авторы изучили архивы, биографии военных корреспондентах, их произведения. Постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, воспоминания, мемуары, показать, насколько опасен и нелегок был труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов. Показать, как трудны были их быт и работа.

Авторы показали и рассказали, как работают коллеги-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.

В проект вошли истории и комментарии о почти двух десятках военкоров. Рассказы о них разделили по основным битвам — этапам ВОВ. Отдельно можно прочитать комментарии современных военкоров — о подвигах прошлых лет и о современных реалиях. Среди них Семен Пегов и Регина Орехова, а также молодые, но опытные донецкие журналисты.

«Задумали проект, чтобы еще раз напомнить о наших великих и бесстрашных предках, а также товарищах и коллегах, которые рискуют жизнью, добывая истину. Информационная война — неотъемлемая часть любого конфликта, поэтому журналисты, которые находятся за ленточкой, в бою — герои вдвойне», — сказал главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

Писать о войне — ответственность

Фото - © Военный кинооператор политуправления Донского фронта военинженер 3 ранга Авенир Петрович Софьин (1909 — 1992) снимает горящий после бомбардировки железнодорожный вокзал в Сталинграде./Госкаталог.рф

«Писать о войне всегда непросто, писать о Великой Отечественной — это еще и ответственность. Мы все выросли на рассказах о наших дедушках и бабушках, все держали в руках их медали, которые до сих пор пахнут той войной», — поделилась автор спецпроекта Анастасия Сивякова.

Она отметила, что работа была сложной, но безумно интересной. При этом журналист продолжает читать, исследовать и искать.

«Для небольших по размеру текстов, пришлось перелопатить массу литературы, перечитать множество книг — и очень редких, и популярных. Это огромный пласт информации, который крайне сложно уместить в рамки одного проекта, и мне задавали вопрос: не жалко ли сокращать тексты, в которые вложено столько труда? Отвечаю — не жалко. Важно ведь не просто рассказать, а вызвать интерес, заставить размышлять. Думаю, наш проект еще и про это. Не просто сел и почитал, посмотрел, а задумался, увидел масштаб, почувствовал каждого военкора, услышал их. На самом деле даже просмотр фотографий вызывает бурю эмоций. Мне кажется, у нас получилось задеть струны души», — добавила Сивякова.

Работа военкоров в годы ВОВ

Фото - © Подростки обследуют немецкий истребитель Fw. 190, сбитый во время боев на Курской дуге. Они пытаются открыть люк для доступа в отсек с радиооборудованием./Наталья Боде источник сайт Военный альбом

В годы ВОВ на фронте и в тылу работали 4,5 тыс. военкоров. В проекте РИАМО рассказано только о некоторых из них. В разделе «Московская битва» представлен Александр Бек. Он писал для газет «Известия» и «Комсомольская правда». Во время войны он вступил в писательскую роту Московского народного ополчения в составе Краснопресненской стрелковой дивизии, участвовал в боях под Вязьмой, где успевал писать о сражениях и жизни в окопах.

«На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? Они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое. Наш первый бой, состоявшийся в ночь с 15 на 16 октября 1941 года, был сражением со страхом», — написал Бек в своей книге «Волоколамское шоссе».

В разделе «Оборона Севастополя» представлен Павел Мусьяков. Он был библиотекарем, а стал летописцем героической обороны города.

Советский писатель, журналист, киносценарист Василий Ардаматский представлен в разделе «Битва за Ленинград». Он известен в литературе как мастер «шпионской прозы» и одной из основных тем является ВОВ. Во время блокады Ленинграда Ардаматский вел дневник. Именно он стал частью шпионской повести «Ленинградская зима». Там журналист подробно описывал тяжелейшие условия, в которых жили горожане и свидетелем которых был он сам.

Современные военкоры

Фото - © @sem.pegov

В отличие от ВОВ работа современных журналистов ведется не с помощью блокнота и фотоаппарата, а с использованием дронов и цифровых камер. При этом находиться на передовой также опасно.

Известный военкор, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, как важно сохранять в стране память, рассказывать детям не просто историю, а историю в лицах — показывать личности, каждого солдата, чтобы их подвиг не забыли.

«Рассказывать, объяснять, как все было тогда, 80 лет назад, как все происходит сейчас, на чьей стороне справедливость. А в том, что справедливость на нашей стороне, у меня сомнений, естественно, ноль», — сказал Пегов.

Военкор Дарина Вадовская из Донбасса считает, что 80 лет назад и сейчас войны ведутся по-разному и сравнить их тяжело, но неизменной остается человечность журналистов.

«Это прежде всего люди, которые готовы оказать помощь, готовы собрать гуманитарную помощь, посодействовать как армии, так и мирным жителям, и не оставаться в стороне, потому что все понимают, что от этого зависит жизнь нашего региона, наша жизнь в дальнейшем», — поделилась Вадовская.

В спецпроекте РИАМО можно узнать больше о работе журналистов, подвигах и вкладе в освещение событий тех лет и взгляде на современность.