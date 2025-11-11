Герман Клименко назвал причины уязвимости России к DDoS-атакам

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Россия остается одной из самых уязвимых стран для DDoS-атак из-за высокой открытости сетей и отсутствия международной поддержки.

Герман Клименко, председатель совета фонда развития цифровой экономики объяснил, почему Россия особенно подвержена DDoS-атакам. По его словам, несмотря на наличие современных систем защиты и относительно небольшое число успешных атак, российские сети остаются очень открытыми для киберпреступников.

«За вами постоянно смотрят, причем со всех сторон: смотрят сервера, смотрят роутеры, смотрят ваши телефоны, крадут ваши пароли постоянно, потом анализируется ваша почта, находятся доступы в ваши сервера. Это очень сложная и, кстати, невидимая работа», — рассказал Клименко.

Эксперт отметил, что в отличие от Китая, который защищен мощным фаерволом, российские сети практически не имеют подобных барьеров. По его словам, Россия находится «на семи ветрах», что делает ее легкой мишенью для атак.

Клименко также подчеркнул, что из-за политической ситуации Россия не может рассчитывать на помощь других стран в отражении кибератак. При этом, несмотря на большое количество попыток, серьезных катастроф удалось избежать.

«Мы в целом отделались Рутубом, СДЭКом и «Аэрофлотом». Были еще какие-то по мелочи истории, но катастроф не было», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.