Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что телеканал RT обладает значительным опытом работы на международном уровне, комментируя предстоящее начало вещания RT India, сообщает RT .

Герман Греф, возглавляющий Сбербанк, прокомментировал запуск телеканала RT India и отметил, что RT имеет большой опыт работы за пределами России.

«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — сказал Греф.

Он также выразил уверенность, что Россия и Индия смогут стать надежными партнерами на ближайшие 200–300 лет, а RT поможет укрепить связи между странами.

Ранее корреспондент RT Антуан Клеро прибыл в Нью-Дели накануне запуска RT India и показал брендированный поезд в метро индийской столицы.

Телеканал RT India начнет вещание 5 декабря из студийного комплекса в Нью-Дели.

