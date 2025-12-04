Герман Греф отметил международный опыт RT перед запуском RT India
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что телеканал RT обладает значительным опытом работы на международном уровне, комментируя предстоящее начало вещания RT India, сообщает RT.
Герман Греф, возглавляющий Сбербанк, прокомментировал запуск телеканала RT India и отметил, что RT имеет большой опыт работы за пределами России.
«У вас огромный опыт работы за рубежом. Вы очень популярны во многих странах, и у вас блестящая команда», — сказал Греф.
Он также выразил уверенность, что Россия и Индия смогут стать надежными партнерами на ближайшие 200–300 лет, а RT поможет укрепить связи между странами.
Ранее корреспондент RT Антуан Клеро прибыл в Нью-Дели накануне запуска RT India и показал брендированный поезд в метро индийской столицы.
Телеканал RT India начнет вещание 5 декабря из студийного комплекса в Нью-Дели.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.