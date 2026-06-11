Георгий Бекин объяснил, как выбрать мясо для шашлыка

Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ рассказал, как распознать качественное мясо, приготовить простой маринад и правильно пожарить шашлык.

Бекин посоветовал сначала оценить внешний вид мяса. Жир должен быть белым, а сам кусок — равномерно красным, без слизи, постороннего запаха и признаков заветривания. Качественное мясо выглядит сформированным и имеет четкий контур.

Для маринада эксперт рекомендовал использовать репчатый лук, соль и перец. Иногда можно добавить немного уксуса. Оптимальное время маринования, по словам Бекина, составляет около суток.

При жарке куски не стоит насаживать на шампур слишком плотно. Между ними нужно оставлять пространство, чтобы мясо прожаривалось равномерно. Готовность можно проверить по упругости: шашлык должен ощущаться как основание большого пальца, если соединить большой и указательный пальцы в «щепотку».

Ведущая SHOT ПРОВЕРКИ Анастасия Луговская напомнила о рисках покупки готового маринованного мяса. Она посоветовала изучать состав: длинный список ингредиентов, избыток специй, ароматизаторов и добавок может указывать на попытку скрыть качество продукта.

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