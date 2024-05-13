Генштаб ВСУ подтвердил отправку резервов под Харьков

«Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — указал он.

По словам украинского офицера, если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация на данном участке была бы «значительно хуже».

Агентство Bloomberg ранее писало о переброске дополнительных сил ВСУ под Харьков, где сложилась непростая для Киева обстановка. Особые сложности для украинских войск наблюдаются в районе Волчанска, что подтверждал сам президент Владимир Зеленский.

МО РФ также сообщало, что российские силы смогли за короткий промежуток времени продвинуться вглубь украинской обороны и занять ряд населенных пунктов в Харьковской области.