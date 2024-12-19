Генпрокуратура обнаружила серьезные нарушения у Минпросвещения РФ

Сотрудники генеральной прокуратуры нашли серьезные нарушения в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом рассказал глава ГП РФ Игорь Краснов во время выступления на заседании комитет Совфеда, сообщает РИА Новости .

Работники генпрокуратуры закончили еще одну крупную проверку. Были найдены нарушения при организации работы министерства просвещения и Рособрнадзора.

«В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют», — добавил Краснов.

Одна из серьезных проблем — учебники. Они устаревают за короткий срок, поскольку процессы обучения быстро меняются. Например, выпустили большое количество книг, но они утратили актуальность. Родители вынуждены покупать новые. От этого выигрывают те, кто печатает такие материалы.

Краснов отметил, что в 2024 году генпрокуратуре удалось пресечь 12 тыс. нарушений в области образования. За нарушения по закону были наказаны около двух тыс. должностных лиц.