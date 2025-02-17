Геннадий Панин и Линара Самединова отчитались о работе перед электростальцами

На встрече с депутатом Госдумы, членом фракции «Единая Россия» Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы, членом фракции «Единая Россия» Линарой Самединовой обсуждались вопросы, касающиеся привлечения дополнительных федеральных средств на реализацию приоритетных региональных и муниципальных проектов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Также речь шла и о текущей законотворческой работе парламентариев, связанной с актуальной повесткой. По итогам прошлого года Электросталь удостоена звания лучшего подмосковного муниципалитета в номинации «Флагман образования». В «зеленой зоне» рейтинга школ, лицеев и гимназий за 2023-2024 учебный год — 15 школ из 17-ти. А семь школ города вошли в ТОП-100 лучших в Подмосковье.

Напомним, по народной программе партии «Единая Россия» был сделан капитальный ремонт средней школы № 1, построенной в 1953 году, и начался капремонт второго корпуса школы № 13, построенного еще до ВОВ.

«Говорили о цифровой трансформации в школах и работе порталов, как у родителя у меня тоже есть вопросы к ним. С развитием искусственного интеллекта уже появляется запрос на регламентацию его работы. Еще одна важная тема — обсуждение законопроекта о травле детей в школах. Очень чувствительная тема, где нельзя перегнуть, но очевидно, что наказание для подростков с девиантным поведением должно быть», — дополнил Геннадий Панин.

В этом году капитально отремонтируется по-настоящему большой и долгожданный объект — культурный центр «Октябрь», обновят здание и детской музыкальной школы. Без внимания не оставили и библиотечную систему — модельную библиотеку откроют до конца года. От Всероссийского общества глухих пришел запрос на установку электронного табло на платформе «Фрязево».

«Каждая встреча — это не только подведение итогов 2024, но и своеобразный сбор наказов, которые станут основой для новых законов и проектов. Спасибо всем, кто пришел и поделился своими мыслями, забрали в работу! Напомню, что попасть на отчет легко — необходимо лишь записаться», — заключила Линара Самединова.

На сегодняшний день сбором и отправкой гуманитарных грузов в Электростали занимаются 2 фонда, 2 общественные организации, 6 волонтерских объединений. Волонтерам, занимающимся плетением маскировочных сетей, среди которых матери и жены наших военнослужащих, помогут с приобретением материала для их изготовления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев