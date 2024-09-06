Геннадий Коконин отдал свой голос на выборах депутатов

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Реутова Геннадий Коконин рассказал, что отдал свой голос на выборах депутатов.

«Призываю всех жителей Реутова принять участие в таких важных делах», — подчеркнул Геннадий Коконин.



В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов Всего расположено 46 избирательных участков. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.



У жителей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому или удаленно — с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.