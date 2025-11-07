Генетики установили личность убитого в XIII веке герцога из рода Рюриковичей

Международная команда ученых подтвердила, что найденные в Будапеште останки принадлежат бана Мачвы и Боснии Беле, сыну черниговского князя Ростислава из рода Рюриковичей, убитому в 1272 году, сообщает «Царьград» .

Венгерские археологи совместно с международными исследователями установили личность человека, чьи кости были обнаружены под полом доминиканского монастыря XIII века на острове Маргит в Будапеште.

Экспертиза показала, что останки принадлежат бану Мачвы и Боснии Беле — сыну черниговского князя Ростислава из рода Рюриковичей и герцогини Анны из династии Арпадов. Находку сделали еще в 1915 году, однако после Первой мировой войны кости были утеряны и вновь обнаружены только в 2018 году в музейных хранилищах. Это позволило провести современные генетические исследования.

Ученые подтвердили родственные связи Белы с венгерским королем Белой III и святым Ладиславом по материнской линии, а также выявили скандинавский компонент в геноме, характерный для рода Рюриковичей. Это связывает Белу с Ярославом Мудрым и другими представителями древнерусской знати.

Исследования показали, что Беле было 20 лет, когда он погиб. На его теле обнаружили 26 ран, нанесенных тремя нападавшими с саблями и мечами. Ученые считают, что это было преднамеренное убийство, совершенное из ненависти или мести.

Работа специалистов позволила не только установить личность погибшего, но и восстановить историческую справедливость.