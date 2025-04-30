Генетик развеял мифы о генетических тестах

Генетик Владимир Оберемок рассказал о том, что показывают современные генетические тесты, как наследуется интеллект и влияет ли ДНК на выбор спутника жизни, сообщает «Крымская газета» .

Сегодня генетические тесты позволяют узнать о себе многое — от истории предков до склонности к заболеваниям и особенностей метаболизма. Заведующий кафедрой общей биологии и генетики КФУ Владимир Оберемок отметил, что доступны разные виды исследований: от базовых панелей до полного секвенирования генома. Стоимость таких анализов варьируется от 9 до 20 тысяч рублей.

Ученый прошел тест в московской лаборатории, где из эпителиальных клеток выделили ДНК. Результаты показали его этническое происхождение, склонности к заболеваниям, рекомендации по спорту и профессиям. По словам Оберемка, генетические маркеры сопоставляются с базами данных, что позволяет с высокой вероятностью определить предрасположенности, но это не предсказание судьбы, а лишь предупреждение.

Современные тесты выявляют риск серьезных заболеваний, таких как диабет или болезнь Альцгеймера. Зная о вероятности, можно начать профилактику и обследования заблаговременно. Важную роль играет эпигенетика — влияние окружающей среды на активность генов. Например, здоровый образ жизни может предотвратить проявление наследственных болезней.

Генетика также помогает понять предрасположенность к психическим заболеваниям и поведенческим чертам, однако наличие гена не является диагнозом. Тесты дают лишь ориентиры, а не точные ответы.

Оберемок объяснил, что привлекательность партнера формируется под влиянием социальных, психологических и культурных факторов, а не только генов. Генетика не может запрограммировать любовь, но позволяет предсказать наследуемые черты будущих детей, такие как цвет глаз или склонность к спорту. Интеллект часто наследуется по материнской линии, но его развитие зависит от воспитания и условий жизни.

Современные технологии, например CRISPR-Cas, позволяют редактировать ДНК эмбрионов, что открывает возможности для предотвращения наследственных болезней. Однако такие методы пока запрещены во многих странах по этическим причинам.

Владимир Оберемок подчеркнул, что генетика — это наука о вероятностях, а не магия. Примером служит серповидноклеточная анемия, которая, несмотря на вред, дает преимущество в борьбе с малярией у носителей гена в Африке.

Кроме того, крымские ученые получили грант на разработку ДНК-инсектицидов для контроля численности вредных насекомых и создали олигонуклеотидную вакцину, активирующую иммунитет к РНК-вирусам. Эти разработки вошли в направление «симферогеномика», названное в честь Симферополя.