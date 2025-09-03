Генеральный директор «Русской Медиагруппы» рассказала о Неделе моды

30 августа на главной сцене в Зарядье в рамках Недели моды в Москве прошла сессия «Ее правила. Женщины – творцы и трендсеттеры модной индустрии». Спикеры обсудили, как женщины-лидеры разных индустрий формируют стиль жизни и влияют на эстетику сегмента фэшн, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В центре внимания оказалось влияние глобальных трендов, которые продолжают диктовать люксовые холдинги даже после своего ухода с российского рынка. Участники сессии подчеркнули, что это давление по-прежнему велико, и многие локальные бренды по инерции продолжают копировать западные образцы.

Тем не менее российский фэшн стремится найти собственную индивидуальность. И большое влияние на этот процесс оказывают женщины-лидеры: топ-менеджеры крупнейших компаний, основатели брендов и лидеры общественного мнения, которые на собственном примере продемонстрировали, как можно формировать эстетику и диктовать выбор потребителям.

В ходе сессии, прошедшей в рамках Недели моды, спикеры искали ответ на ключевой вопрос: возможно ли в современных условиях создавать новые правила игры, отстроиться от глобальных трендов и создать сильный локальный премиум-сегмент, способный транслировать тренды для массового потребителя. На площадке были рассмотрены такие темы, как инструменты продвижения эстетики, стратегии создания и позиционирования российских брендов, а также существующий запрос на национальную идентичность.

Медиаиндустрию на обсуждении представила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. Она рассказала о сегодняшнем влиянии на премиальную аудиторию медиа и о том, как СМИ способны формировать спрос в этом сегменте.

«Клиент, выбирая товар, услугу или атмосферу, ищет уникальный опыт, на который он готов потратить самый ценный ресурс – время, – говорит Любовь Маляревская. – Он должен почувствовать, что перед ним те же ценности, которые он исповедует в своей повседневной жизни. Ценность премиальных брендов в том и заключается, что они не просто функциональны или полезны: за ними стоит история и философия. И пользователи премиальных брендов хотят не просто того, чтобы их желания исполнялись на высоком уровне, а чтобы они предугадывались».

Любовь Маляревская рассказала об опыте построения премиальной экосистемы брендов вокруг Radio Monte Carlo. Станция запустила серию мероприятий – Radio Monte Carlo Golf Cup, Регата Radio Monte Carlo, создала собственный бренд одежды Monte Carlo est.2025 – и все эти проекты пронизаны главной идеей безупречного вкуса. Данная стратегия способствовала созданию вокруг Radio Monte Carlo закрытого сообщества, объединенного едиными ценностями. Оно делает участников частью истории бренда, открывает доступ к новым впечатлениям, эксклюзивным активностям и премиальному деловому нетворкингу.

Такой подход позволяет воздействовать на клиента через все органы чувств, создать тотальное проникновение в целевую аудиторию и завладеть ее вниманием, даже если речь идет о самых узких сегментах, ориентированных на люкс-бренды.

Любовь Маляревская отметила, что для брендов в процессе создания новой эстетики очень важно подавать собственный пример. Топ-менеджеры и все заинтересованные лица должны следовать ценностям и философии, которую транслирует бренд, чтобы становиться ориентиром для аудитории.

В сессии также приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, блогер-стилист Полина Рыжова, создательница бренда Polina Repik Полина Репик, коммерческий директор Bosco Casa Светлана Орлова, соучредитель и генеральный директор Pink Mango (Руанда) Мариз Мбоньюмутва, теннисистка Светлана Кузнецова, генеральный директор Independent Media Наталья Веснина, директор по стратегическому маркетингу Brand Analytics Ольга Андреева. Модератором сессии выступила советник главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дарья Корнеева.

Участницы дискуссии сошлись во мнении, что локальность является активом, а не ограничением, и в силах российской фэшн-индустрии создавать сильные бренды, в том числе и в премиальном секторе, сохраняя самобытность и завоевывая независимость от мировых трендов.