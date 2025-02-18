Гендиректора ООО «Инфинити» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Инфинити» на сумму 11 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении ООО «Инфинити» возбудило дело по признакам нарушения пункта 7 статьи 7, части 1 и части 2 статьи 18, части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Инфинити» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.