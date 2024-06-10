Гендиректор ВЦИОМ назвал низкой осведомленность россиян о современных ученых

Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов подчеркнул, что престиж профессии ученого в России значительно увеличился за последний год — с 51% до 61%. Такие данные следуют из репрезентативного исследования, сообщает aif.ru .

Многие опрошенные считают, что люди, занимающиеся наукой, дают толчок к развитию новых технологий. По мнению ряда россиян, в стране должно появляться больше ученых.

Были и те респонденты, кто назвал профессию ученого непрестижной, отметив, что такие специалисты получают необоснованно низкую зарплату. Ряд участников опроса также убежден, что труд подобного профессионала недооценен.

По словам Абрамова, престиж профессии инженера в РФ, в свою очередь, тоже вырос за год — с 65% до 72%. Гендир ВЦИОМ предположил, что такой показатель может быть связан с внедрением соответствующих программ.

При этом Абрамов выразил сожаление, что большинство россиян не знакомы с работами современных ученых и инженеров. Он добавил, что 90% опрошенных также не смогли назвать имена специалистов в данных сферах.