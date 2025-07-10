Гендиректор подмосковного предприятия признан лучшим молодым промышленником

Победителей IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года» наградили на выставке ИННОПРОМ-2025. Лучшим молодым промышленником по результатам народного голосования» признан гендиректор подмосковного разработчика и производителя электроники ООО «Новые Технологии» Илья Анучин. В борьбе за лидерство в этой номинации на сайте премии было отдано рекордное количество голосов — более 60 тыс., сообщают организаторы премии.

Церемония награждения молодых промышленников — владельцев и руководителей передовых предприятий малого и среднего бизнеса прошла 7 июля. Главный титул «Молодой промышленник года» и первое место в Премии завоевал 34-летний Ярослав Желонкин, генеральный директор высокотехнологичной компании «ФЕРРИ ВATT» из Казани. Деятельность его предприятия соответствует теме ИННОПРОМ-2025 — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Из 200 финалистов Премии были определены 10 победителей, включая обладателя главного титула. Также награды вручили в пяти специальных номинациях.

Тройку лидеров — промышленников, занявших 1, 2 и 3 места, — объявили отдельно, на итоговой коллегии Минпромторга России. Их наградил лично Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Таким образом организаторы — Минпромторг и Клуб молодых промышленников — подчеркнули вклад лауреатов в развитие экономики страны.

В церемонии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, а также другие эксперты Премии — представители власти, бизнес-сообществ, институтов развития и руководители компаний.

«В этом году поступило рекордное количество заявок — более 700 из 69 регионов России, в том числе из наших исторических территорий. Это отличный показатель того, что все больше молодых людей идет в развитие собственных производств с верой в будущее отечественной промышленности. И чтобы отметить больше перспективных проектов, мы с коллегами расширили лонг-лист до 200 номинантов, среди которых выбрали 10 лучших. Благодарю всех участников, желаю успехов в реализации проектов и не останавливаться на достигнутом», — отметил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.

Как отметил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев, победители Премии — те, на кого стоит равняться. Их продукция не только замещает импорт, но и часто превосходит зарубежные аналоги. Они развивают не только свои отрасли, но и смежные направления.

«Победителями Премии гордятся их регионы, потому что масштабная и порой очень тяжелая работа промышленников в режиме 24 на 7 становится достоянием гласности на федеральном уровне. Премия выявляет таких руководителей, с признанием заслуг они получают не только награды, но и включение в ряды нашего сообщества, возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организуют Минпромторг России и Клуб в целях дальнейшего развития предприятий», — подчеркнул председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

1 место — гендиректор ООО «ФЕРРИ ВATT» (Татарстан) Ярослав Желонкин. Компания разрабатывает и производит вакуумное оборудование для машиностроения, атомной, авиакосмической и других отраслей. Среди клиентов — «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ОАК, ОДК, КАМАЗ. Желонкин — автор научных статей, патентов и изобретений, активно популяризирует науку.

«Наукоемкий бизнес в России — это больше про идею, нежели про бизнес. А идея наша заключается в стремлении создать современную научно-производственную группу компаний, которая, основываясь на своих знаниях и умениях, решает глобальные технические и технологические задачи для развития человечества на Земле и за её пределами», — написал он в заявке.

2 место — гендиректор ООО «Завод Взлет» (Санкт-Петербург) Дмитрий Спицын. Предприятие производит приборы учета жидкостей, тепла и газа. Ключевое достижение — запуск крупнейшей в России метрологической установки «Взлет ВПУ» для поверки расходомеров. Этот уникальный проект укрепил независимость страны в метрологии.

3 место — замгендиректора ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» (Калининградская область) Артур Лешуков. Компания поставляет оборудование для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей. В 2022–2024 годах реализовано 8 проектов с участием экспертов «Росатома», что сократило время операций на 20–30%. Предприятие получило статус «Образец местного уровня».

«Лучший молодой промышленник по народному голосованию» (рекордные 60 тыс. голосов) — Илья Анучин (ООО «Новые Технологии», Московская область).

«Молодая промышленница» — Мария Шульгина (ООО «КВАТРО», Свердловская область).

«За волю к победе» (проект из новых территорий) — Михаил Кондрусь (ООО «3Д Техно», ДНР).

«Лучший PR промышленного предприятия» (выбор Мастерской новых медиа) — Дмитрий Филипчук (АО «Неон», Мордовия).

«Перспектива года» (выбор СберБизнес) — Надежда Аверина (ООО «Первая ткацкая фабрика»).

Клуб молодых промышленников также отметил Артема Шамкова, руководителя алтайского отделения Клуба и гендиректора Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий.

Ярослав Желонкин («ФЕРРИ ВATT», Татарстан). Дмитрий Спицын («Завод Взлет», Санкт-Петербург). Артур Лешуков («Системы Нефть и Газ Балтия», Калининградская область). Константин Лазарев («Волжский светотехнический завод Луч», Самарская область). Дмитрий Куликов (АО «Экран ФЭП», Новосибирская область). Илья Карпенко («Краснодарский завод КОГЕНЕРАЦИЯ», Краснодарский край). Олеся Загорская («Липецкая Кофейная Компания», Липецкая область). Александр Заверзаев (Инженерный Центр «Автоматизированные системы контроля», Москва). Дмитрий Дубровин («Трактор», Челябинская область). Иван Добринский («Аззурро Трейд», Севастополь).

Премия «Молодой промышленник года» организована Клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга России. К участию приглашаются руководители малых и средних предприятий с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей и штатом до 250 сотрудников. Возрастной ценз для претендентов — не более 40 лет.

Цель премии — выявление и поддержка талантливых управленцев, внедряющих инновации и способствующих развитию промышленности. 200 финалистов были отобраны экспертной комиссией РАНХиГС при Президенте РФ.

В состав жюри вошли:

Иван Куликов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ,

Антон Ковалев, председатель Клуба молодых промышленников,

Александр Шохин, президент РСПП,

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ России»,

а также другие представители власти, бизнеса и институтов развития.

Подробная информация — на официальном сайте премии: https://mprom.site/.

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