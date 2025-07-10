Гендиректор подмосковного предприятия признан лучшим молодым промышленником
Победителей IV Всероссийской Премии «Молодой промышленник года» наградили на выставке ИННОПРОМ-2025. Лучшим молодым промышленником по результатам народного голосования» признан гендиректор подмосковного разработчика и производителя электроники ООО «Новые Технологии» Илья Анучин. В борьбе за лидерство в этой номинации на сайте премии было отдано рекордное количество голосов — более 60 тыс., сообщают организаторы премии.
Церемония награждения молодых промышленников — владельцев и руководителей передовых предприятий малого и среднего бизнеса прошла 7 июля. Главный титул «Молодой промышленник года» и первое место в Премии завоевал 34-летний Ярослав Желонкин, генеральный директор высокотехнологичной компании «ФЕРРИ ВATT» из Казани. Деятельность его предприятия соответствует теме ИННОПРОМ-2025 — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Из 200 финалистов Премии были определены 10 победителей, включая обладателя главного титула. Также награды вручили в пяти специальных номинациях.
Тройку лидеров — промышленников, занявших 1, 2 и 3 места, — объявили отдельно, на итоговой коллегии Минпромторга России. Их наградил лично Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Таким образом организаторы — Минпромторг и Клуб молодых промышленников — подчеркнули вклад лауреатов в развитие экономики страны.
В церемонии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, а также другие эксперты Премии — представители власти, бизнес-сообществ, институтов развития и руководители компаний.
«В этом году поступило рекордное количество заявок — более 700 из 69 регионов России, в том числе из наших исторических территорий. Это отличный показатель того, что все больше молодых людей идет в развитие собственных производств с верой в будущее отечественной промышленности. И чтобы отметить больше перспективных проектов, мы с коллегами расширили лонг-лист до 200 номинантов, среди которых выбрали 10 лучших. Благодарю всех участников, желаю успехов в реализации проектов и не останавливаться на достигнутом», — отметил замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
Как отметил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев, победители Премии — те, на кого стоит равняться. Их продукция не только замещает импорт, но и часто превосходит зарубежные аналоги. Они развивают не только свои отрасли, но и смежные направления.
«Победителями Премии гордятся их регионы, потому что масштабная и порой очень тяжелая работа промышленников в режиме 24 на 7 становится достоянием гласности на федеральном уровне. Премия выявляет таких руководителей, с признанием заслуг они получают не только награды, но и включение в ряды нашего сообщества, возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организуют Минпромторг России и Клуб в целях дальнейшего развития предприятий», — подчеркнул председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.
1 место — гендиректор ООО «ФЕРРИ ВATT» (Татарстан) Ярослав Желонкин. Компания разрабатывает и производит вакуумное оборудование для машиностроения, атомной, авиакосмической и других отраслей. Среди клиентов — «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ОАК, ОДК, КАМАЗ. Желонкин — автор научных статей, патентов и изобретений, активно популяризирует науку.
«Наукоемкий бизнес в России — это больше про идею, нежели про бизнес. А идея наша заключается в стремлении создать современную научно-производственную группу компаний, которая, основываясь на своих знаниях и умениях, решает глобальные технические и технологические задачи для развития человечества на Земле и за её пределами», — написал он в заявке.
2 место — гендиректор ООО «Завод Взлет» (Санкт-Петербург) Дмитрий Спицын. Предприятие производит приборы учета жидкостей, тепла и газа. Ключевое достижение — запуск крупнейшей в России метрологической установки «Взлет ВПУ» для поверки расходомеров. Этот уникальный проект укрепил независимость страны в метрологии.
3 место — замгендиректора ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» (Калининградская область) Артур Лешуков. Компания поставляет оборудование для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей. В 2022–2024 годах реализовано 8 проектов с участием экспертов «Росатома», что сократило время операций на 20–30%. Предприятие получило статус «Образец местного уровня».
- «Лучший молодой промышленник по народному голосованию» (рекордные 60 тыс. голосов) — Илья Анучин (ООО «Новые Технологии», Московская область).
- «Молодая промышленница» — Мария Шульгина (ООО «КВАТРО», Свердловская область).
- «За волю к победе» (проект из новых территорий) — Михаил Кондрусь (ООО «3Д Техно», ДНР).
- «Лучший PR промышленного предприятия» (выбор Мастерской новых медиа) — Дмитрий Филипчук (АО «Неон», Мордовия).
- «Перспектива года» (выбор СберБизнес) — Надежда Аверина (ООО «Первая ткацкая фабрика»).
Клуб молодых промышленников также отметил Артема Шамкова, руководителя алтайского отделения Клуба и гендиректора Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий.
- Ярослав Желонкин («ФЕРРИ ВATT», Татарстан).
- Дмитрий Спицын («Завод Взлет», Санкт-Петербург).
- Артур Лешуков («Системы Нефть и Газ Балтия», Калининградская область).
- Константин Лазарев («Волжский светотехнический завод Луч», Самарская область).
- Дмитрий Куликов (АО «Экран ФЭП», Новосибирская область).
- Илья Карпенко («Краснодарский завод КОГЕНЕРАЦИЯ», Краснодарский край).
- Олеся Загорская («Липецкая Кофейная Компания», Липецкая область).
- Александр Заверзаев (Инженерный Центр «Автоматизированные системы контроля», Москва).
- Дмитрий Дубровин («Трактор», Челябинская область).
- Иван Добринский («Аззурро Трейд», Севастополь).
Премия «Молодой промышленник года» организована Клубом молодых промышленников при поддержке Минпромторга России. К участию приглашаются руководители малых и средних предприятий с годовым оборотом от 120 млн до 2 млрд рублей и штатом до 250 сотрудников. Возрастной ценз для претендентов — не более 40 лет.
Цель премии — выявление и поддержка талантливых управленцев, внедряющих инновации и способствующих развитию промышленности. 200 финалистов были отобраны экспертной комиссией РАНХиГС при Президенте РФ.
В состав жюри вошли:
- Иван Куликов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ,
- Антон Ковалев, председатель Клуба молодых промышленников,
- Александр Шохин, президент РСПП,
- Александр Калинин, президент «ОПОРЫ России»,
а также другие представители власти, бизнеса и институтов развития.
Подробная информация — на официальном сайте премии: https://mprom.site/.
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