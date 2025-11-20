Гендиректор LIFE и SHOT Арапов заявил о снижении доверия к СМИ

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов в рамках панельной дискуссии Мастерской новых медиа, которая прошла на форуме «Цифровое решение», заявил, что современный медиарынок переживает кардинальные изменения, обусловленные как научно-технологическим прогрессом, так и культурой потребления. В качестве аргумента он представил данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ за 2023–2024 годы, отражающие уровень доверия населения к СМИ, сообщает Постньюс .

«Новостям доверяют около 40%, а интернет-изданиям — около 20%. И еще одна тенденция — люди стали все чаще обращаться к нишевым СМИ», — поделился Арапов.

Руководитель СМИ рассказал, что в ответ на снижение доверия к крупным медиа SHOT начал активно продвигать редакторов канала, в том числе посредством неформальной коммуникации. Эксперт подчеркнул, что такая стратегия способствовала увеличению аудитории и укреплению доверия к публикуемому контенту.

«Мы не только формируем ленту, исходя из предложений аудитории, но мы также делаем наших подписчиков соучастниками контента, записывая их комментарии и отмечая их в постах. Такая персонализация повышает доверие к СМИ», — рассказал директор LIFE и SHOT.

Арапов заключил, что отсутствие доверия со стороны аудитории может привести к банкротству СМИ.

