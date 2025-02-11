Гендиректор «ФедералПресс» рассказала о сложностях в поисках молодых сотрудников

Генеральный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова в рамках интервью для «Мастерской новых медиа» рассказала о том, как обстоят дела на рынке труда в креативных индустриях. По ее словам, привлекать молодых талантливых сотрудников стало очень сложно.

В настоящее время, чтобы привлечь молодых и талантливых специалистов, необходимо приложить значительно больше усилий, поскольку таких людей на рынке очень мало, отметила Плотникова.

Она призналась, что бывает сложно найти даже журналистов-новостников для своей команды, не говоря уже о более сложных позициях.

«Где-то нам просто везет, к нам приходят ребята, им нравится с нами работать, потому что коллектив такой у нас, очень „семейная“ компания», — отметила Плотникова.

Однако в других случаях им приходится долго искать подходящих кандидатов и разрабатывать индивидуальный подход к каждому, добавила она.

По словам генерального директора «ФедералПресс», один из методов поиска сотрудников для СМИ — это преподавание в университетах и взаимодействие со студентами.