Гендиректор БТИ Подмосковья вошла в совет работодателей «Кадастровые инженеры»

Сегодня состоялось общее собрание членов ассоциации саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры». Генеральный директор ГБУ БТИ «Московской области» Елена Казимир приняла участие в общем собрании, а также вошла в состав членов совета работодателей ассоциации саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Хочу поблагодарить ассоциацию за доверие и приглашение вступить в совет работодателей кадастровых инженеров. Это большая честь для меня — работать вместе с профессионалами, которые стремятся развивать систему кадастра недвижимости в нашей стране», — подчеркнула Елена Юрьевна.

Ассоциация саморегулируемых организаций «Кадастровые инженеры» — ведущая организация в сфере кадастровой деятельности в России, объединяющая более 6 000 аттестованных специалистов. Приоритетной задачей крупнейшей саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности — А СРО «Кадастровые инженеры» — является защита прав и интересов кадастровых инженеров на всех уровнях власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.