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Гендиректор АО «МСЗ» поделился позитивным опытом с коллегами в Нижнем Новгороде

На VII отраслевом форуме-диалоге «День безопасности атомной энергетики и промышленности», который состоялся в Нижнем Новгороде, прошла панельная дискуссия «Экология — зеркало технологий». В ней принял участие генеральный директор АО «МСЗ» Дмитрий Багдатьев, сообщает пресс-служба предприятия.

Во время дискуссии представили успешные примеры внедрения в организациях госкорпорации «Росатом» природоохранных технологий.

Опытом поделился Дмитирй Багдатьев — гендиректор предприятия АО «МСЗ», располагающегося в подмосковной Электростали и входящего в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Багдатьев рассказал про создание системы сбора, очистки и подготовки промливневых вод для использования в техническом водоснабжении предприятия. Благодаря внедрению системы воздействие на водные объекты существенно снизилось, а из-за использования оборотного водоснабжения возник значительный экономический эффект.

В ходе дискуссии отдельное внимание уделили балансу между экономической целесообразностью и экологической эффективностью.