Гендиректор АНО «Сад памяти» Харламов: акция стала поистине народной

Акция «Сад памяти» стала поистине народной, каждый год в рамках нее высаживают деревья в память о 27 млн погибших советских граждан в годы ВОВ, сообщил генеральный директор АНО «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

«При этом география акции растет. В этом году одними из первых нас поддержали наши друзья из Абхазии», — сказал Харламов.

Он добавил, что недавно в Абхазии произвели высадку местной «Аллеи героев» в память о бойцах времен ВОВ. Данная акция нашла отклик среди детей и молодежи Абхазии.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно посадить деревья на своем участке и разместить фото с хэштегами #СадПамятиДома #СадПамяти.

В 2025 году в рамках акции уже были высажены 120 деревьев в трех странах.