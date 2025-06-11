В завершение «Форума будущего 2050» политики, журналисты, общественники и бизнесмены со всего мира обсудили, как будет выглядеть Россия и мир через 15 лет, сообщает «Царьград» .

«Нам удалось объединить очень разных людей из многих уголков мира. Это инженеры и профессора, губернаторы и министры, философы и футурологи, но самое главное — реальный бизнес и многодетные семьи. Было очень приятно, что многие наши гости пришли с детьми», — заявил руководитель издания, участник мероприятия Константин Малофеев.

Одной из самых обсуждаемых тем стало формирование многополярного мира. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что в такой модели должно доминировать равноправие, а страны должны уважать интересы друг друга.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поговорила об истории. Либералы часто обвиняют Россию в имперском мышлении, однако, по мнению эксперта, в этом нет ничего плохого, более того, именно в форме империи Россия была на пике своего могущества. Также Захарова добавила, что большинство войн со страной происходили из-за нападков со стороны, и большинство заканчивалось присвоением новых территорий.

Также был затронут вопрос защиты семьи и консервативных ценностей. В результате была подписана Международная декларация о защите семьи, в которой утверждается, что никаких гендеров не существует, есть только два пола — мужской и женский. Также в документе прописано, что браком является добровольный союз между мужчиной и женщиной, а жизнь ребенка должна быть защищена до и после рождения.