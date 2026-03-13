Где женщины лидируют по доходам и кто берет ипотеку по рыночным ставкам

В СберАналитики посчитали, кто берет ипотеку на новостройки в крупнейших городах России и сколько готов платить каждый месяц. Исследование охватило топ 10 городов России, лидирующих по числу договоров долевого участия, сообщает пресс-служба Сбера.

Главный вывод: рынок прочно держится на господдержке, но пользуются ею поколения по-разному. Если зумеры без льготной ставки на рынок практически не выходят, то заемщики постарше чаще соглашаются на рыночные условия.

Безусловным лидером по числу ипотечных сделок с новостройками остается Москва. За 2025 год здесь оформили 23,3 тыс. кредитов на покупку квартир по ДДУ. В десятку крупнейших также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Владивосток и Казань. На рынке последней меньше всего представлены жители других регионов: 89% ипотек в столице Татарстана взяли местные. Главным магнитом для иногородних стала Тюмень — доля «домашних» заемщиков там всего 56%. Следом идут Краснодар (61%) и Москва (67%). При этом география приезжих шире всего представлена именно в кубанской столице, тогда как Тюмень притягивает в основном жителей ХМАО и ЯНАО, а в Москве выделяются покупатели из Татарстана и Краснодарского края.

Основной костяк покупателей — миллениалы, то есть люди 1984–1996 годов рождения. На них приходится 65% всех сделок. Но самые любопытные цифры скрываются на границах половозрастного профиля заемщиков. В Новосибирске каждый пятый заемщик — зумер (1997–2010 гг. р.), тогда как в Москве их доля минимальна и составляет всего 8%. Интересно, что в самой молодой группе покупателей заметно преобладают женщины (61%). Вероятно, многие из них используют материнский капитал. Противоположный полюс — поколение Х (1967–1983 гг. р.). Эти люди составляют основу спроса в Москве (27%), Владивостоке и Санкт-Петербурге (по 23%). Жилье в этих городах дороже всего: средний чек в Москве достигает 15,9 млн рублей, в Северной столице — 10,6 млн. Чтобы накопить на первый взнос в таких условиях, требуется больше времени.

Подавляющее большинство сделок — более 95% — прошло по ставке ниже 10%. Однако выбор между льготной и рыночной ипотекой связан с возрастом. Среди зумеров лишь 2% берут кредиты по рыночной ставке выше 15%, они практически не готовы покупать жилье без помощи государства. Среди поколения Х таких людей гораздо больше — в среднем 7%. Заемщики среднего возраста чаще соглашаются на рыночные условия — вероятно, из-за того, что не попадают под параметры льготных программ и имеют больший доход и объем сбережений.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в рассматриваемых городахсоставил 33,6 тыс. рублей. Выше всего он в Москве — 59 тыс. рублей в месяц. На другом полюсе находится Ростов-на-Дону с показателем 27,2 тыс. рублей.Исследование показало, что гендерная структура заемщиков различается в зависимости от уровня дохода. В группе 200–500 тыс. рублей большинство составляют мужчины. В сегменте с доходом выше 500 тыс. рублей в семи из десяти городов доля женщин выше. Рекорд поставил Краснодар: там заемщиц с доходом более 500 тыс. рублей в 2,3 раза больше, чем мужчин.

Исследование СберАналитики проводилось за период 2025 года с помощью продукта «Портрет жителя». Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 7 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.