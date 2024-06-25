ГД в I чтении рассмотрит законопроект об индексации пенсий работающим жителям
Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение коснется 7,87 млн человек, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
По словам Володина, несмотря на введенные в отношении России свыше 21 тыс. санкций, глава государства Владимир Путин принял такое важное решение.
«Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены», — написал он в своем Telegram-канале.
С 1 февраля 2025 года в РФ каждый год пенсии будут повышаться не только тем, кто уже достиг ее и ушел на отдых, но и тем, кто продолжает трудится. Благодаря этому удастся вернуть экономике опытные кадры и повысить производительность труда.