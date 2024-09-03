Газпромнефть откроет новый заправочный комплекс на ЦКАД в 2025 году

В рамках осуществления государственного контроля за строительством, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели плановую проверку строительства автозаправочной станции, возводимой на 226-м км ЦКАД. Застройщиком выступает «Газпромнефть-Центр». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На сегодняшний день стройготовность объекта достигла 15%. Строители завершили устройство фундамента и монтаж несущих конструкций здания сервисного обслуживания. В настоящее время на объекте монтируют ограждающие конструкции, устраивают наружные инженерные сети, роют котлованы под топливные и пожарные резервуары.

Площадь застройки составит 440 кв. м. Согласно проекту, на АЗС будет четыре топливораздаточных колонки, а также пост «вода/воздух». В здании сервисного обслуживания — кафетерий самообслуживания и торговая зона. На прилегающей территории заправочный комплекс будет функционировать в круглосуточном режиме.

Расчетный суточный отпуск топлива на данной АЗС составит не менее 500 заправок. Автомобилистам здесь предложат бензин марок Аи-92, Аи-95, G-95, G-100 и дизельное топливо. В год планируется к реализации порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов.

Завершить строительство планируют в I квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.