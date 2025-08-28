«Газпром нефть» успешно наращивает добычу и переработку нефти

По итогам первого полугодия текущего года компания на 3,9% — почти до 22 млн тонн — увеличила переработку нефти для производства топлива и других нефтепродуктов. Объем добычи углеводородов за этот период вырос на 4,9% и достиг 65 млн тонн н. э.

Также известно, что в столичном регионе продолжается комплексная модернизация Московского НПЗ. Это необходимо для повышения эффективности и надежности снабжения столицы топливом. После завершения модернизации предприятие перейдет практически на 100% глубину переработки нефти и безотходное производство.

Важными показателями приверженности принципам устойчивого развития и экологической ответственности «Газпром нефти» стал запуск комплекса биологической очистки воды «Биосфера» на Омском НПЗ. Аналогичный проект реализован с 2017 года на Московском НПЗ. Он позволил добиться степени очистки воды до 99,9% и перевести предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления.