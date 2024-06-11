«Газпром нефть» усилит подготовку студентов колледжа в столице

В 13 колледжах РФ появятся новые образовательные центры и технические лаборатории при поддержке «Газпром нефти», сообщает пресс-служба компании.

Проекты получат финансирование в рамках платформы «Лига колледжей».

В столице поддержку компании получит колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Студентам предоставят возможность освоить самые современные технологии на базе образовательной инфраструктуры предприятия, где обустроены компьютерные классы с тренажерами-двойниками установок. Часть учебной программы проходит в VR, что позволяет детально ознакомиться с процессами нефтепереработки.

«Мы создали систему „Лига колледжей“ для объединения экспертизы в области подготовки кадров по рабочим специальностям. Благодаря сотрудничеству мы формируем новые требования к специальностям и развиваем экспертизу преподавательского состава колледжей-партнеров», — поделился ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Он подчеркнул, что данный подход позволит объединить усилия и максимально адаптировать обучающие программы под современные требования, формируя эффективное партнерство между бизнесом, образованием и государственными институтами.