«Газпром нефть» расширяет Лигу колледжей

Среди новых участников — Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники. Одно из ведущих учебных заведений Приволжского федерального округа будет готовить для заводов и нефтепромыслов специалистов в области программирования, информационной безопасности, системного администрирования и других ИТ-направлений.

Помимо учебных заведений Москвы, инициатива компании теперь охватывает более 10 регионов РФ.

Всего в Лиге колледжей участвуют более 20 учебных заведений нефтегазового профиля. Это одно из крупнейших российских сообществ в сфере среднего специального образования, которое охватывает свыше 3 тыс. студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Сочи и других городов.

В столице к Лиге колледжей ранее уже присоединился крупнейший колледж — архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР). В партнерстве с Московским НПЗ он готовит кадры для востребованных рабочих специальностей. Это операторы технологических установок, которые непосредственно управляют процессом переработки нефти, машинисты насосного оборудования, операторы отгрузки, которые отвечают за наполнение автомобильных и железнодорожных цистерн топливом. Открыты программы подготовки лаборантов химического анализа, которые отбирают пробы и следят за качеством продукции. Для обучения применяется инфраструктура учебного полигона Московского НПЗ с 3D-моделями технологических установок и VR-тренажерами.

«Московский НПЗ занимает одну из лидирующих позиций в современной промышленности. У нас работает больше 2,5 тыс. человек, в том числе карьеру успешно выстраивают выпускники колледжей. Широкое привлечение молодых специалистов — это важная часть нашего успеха. Для студентов колледжей на МНПЗ всегда есть вакансии по востребованным рабочим специальностям, ежегодно открыты программы практик на производстве, созданы комфортные условия труда. Мы рады видеть увлеченную и трудолюбивую молодежь в нашем коллективе», — поделился генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.