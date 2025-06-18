«Газпром нефть» показала на ПМЭФ цифровой двойник Земли

сегодня в 13:42

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» представила арт-проект «Террабайт» о цифровых технологиях изучения недр, сообщает пресс-служба компании.

На стенде можно за пару минут совершить виртуальное путешествие к центру планеты.

Проект разработан нефтяниками совместно с медиахудожниками студии radugadesign. Они превратили научные данные в яркое шоу с помощью обработки больших геологических данных и игровой компьютерной графики.

«Наша компания уже добывает больше половины нефти и газа с использованием цифровых двойников месторождений. Эти технологии дают возможность постоянно дополнять огромные объемы данных, которые создают целостный цифровой мир недр. „Газпром нефть“ поставила перед собой стратегическую цель стать первой цифровой нефтяной компанией и наш арт-проект „Террабайт“ является манифестом этой амбиции», — сказал начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

В инсталляции представлены образы, которые показывают важнейшие геологические процессы и этапы нефтедобычи — цифровые геологические модели, киберфизический симулятор подземных операций, программы для управления бурением и виртуальные копии образцов горных пород.

Чтобы продемонстрировать мельчайшие детали и усилить эффект присутствия, на стенде «Газпром нефти» установлен 30-метровый изогнутый экран, который позволяет видеть трехмерные объекты без специальных очков.

Одна из главных задач пространства «Террабайт» — привлечь в отрасль молодых талантливых ИТ-специалистов, прокомментировали в компании.

«На Московском нефтеперерабатывающем заводе „Газпром нефти“ востребованы специалисты самых разных профессий: инженеры, экологи, IT-специалисты. Мы создаем современное цифровое предприятие, где работникам важно владеть информационными технологиями. Лучшие выпускники московских вузов и колледжей ежегодно пополняют нашу команду и помогают вывести нефтяную индустрию на новый технологический уровень», — заключила заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.