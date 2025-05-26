«Газпром нефть» нарастила добычу и переработку нефти

Таким образом, объем добычи углеводородов за первый квартал текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 5,3% и составил 32,5 млн т н. э. Объем нефтепереработки достиг 10,6 млн т, рост по отношению к первому кварталу 2024 года составил 1,8%.

«Газпром нефть» успешно реализует проект масштабной модернизации Московского НПЗ. Ее цель — вывести завод на уровень лучших мировых показателей эффективности и экологичности. Благодаря реализованному комплексу мероприятий воздействие на окружающую среду уже сокращено в 4 раза, уровень обновления оборудования превысил 80%. После завершения заключительного этапа модернизации МНПЗ перейдет на практически безотходное производство. Глубина переработки нефти достигнет почти 100%.

«Успешное развитие Московского НПЗ обеспечивают широкое применение передовых технологий отрасли и работа специалистов, которые уверенно используют самое современное оборудование. Мы сумели создать на предприятии комфортные условия труда и возможности для профессионального развития работников. Это делает нас одним из самых привлекательных работодателей в промышленном секторе столицы. Рост операционных показателей компании подтверждает эффект от долговременных инвестиций в наших сотрудников», — сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Московский НПЗ «Газпром нефти» остается одним из лидеров по темпам цифровизации в отрасли. Также в этом году МНПЗ внедрил цифровое управление производством бензина. Современная станция смешения бензина минимизирует количество рутинных операций для персонала, повышает экологичность технологических процессов и обеспечивает высокое качество продукции. Система управления и оптимизации разработана специалистами предприятия и построена на российском программном обеспечении.