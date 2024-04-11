Газета «Петербургский дневник» вышла в новом формате

В четверг «Петербургский дневник» представил свой обновленный дизайн, сообщается на сайте издания. Главный редактор газеты Кирилл Смирнов также поделился планами на будущее.

Внесенные изменения затронули не только шрифты и верстку полос, но и логотип, а также принципы оформления первой полосы издания. При этом обновления не ограничиваются только внешним видом газеты.

«Петербургский дневник» также представил несколько новых проектов, которые будут включать специальные приложения, посвященные урбанистике, спорту и культуре. Эти приложения предоставят читателям информацию о развитии города, изменениях в культурной сфере и спортивных событиях. Они будут выпускаться с учетом актуальной информационной ситуации и получат поддержку со стороны профильных городских комитетов.

Смирнов отметил, что в 2024 году газета сосредоточится на создании графических историй в формате комиксов, посвященных городским и федеральным проектам. Такой подход позволит СМИ привлечь внимание молодых читателей и передавать информацию в увлекательной и доступной форме.