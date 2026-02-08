Гастрономический праздник: Международный день пиццы отмечают в России 9 февраля

Международный день пиццы отмечают каждый год 9 февраля. Блюдо пользуется огромной популярностью во всем мире.

Основное преимущество пиццы — универсальность. Ее можно есть с друзьями, членами семьи, во время перекуса и даже деловых встреч.

На фоне этого итальянцы попросили ЮНЕСКО признать историческое национальное блюдо как достоянием страны, так и элементом Всемирных ценностей. К слову, в этой европейской стране есть специальный Закон о пицце. В нем прописан строгий состав оригинального блюда.

Пицца обрела массовую популярность во всем мире в конце XIX века, когда итальянцы начали мигрировать по миру. Блюдо начали массово делать не только в Европе, но и в других странах.

Международный день пиццы отмечают во многих государствах. Различные акции и мероприятия к этой дате проводят соответствующие заведения, специализирующиеся на изготовлении блюда. Одним из вариантов празднования даты является поход в подобное заведение.

