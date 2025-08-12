Гастроэнтеролог: сода не является способом лечения изжоги

«Сода при изжоге действительно может принести кратковременное облегчение, но причину она не устранит. Кроме того, ее взаимодействие с соляной кислотой желудка сопровождается выделением большого объема углекислого газа. А это, в свою очередь, стимулирует дополнительную выработку кислоты, усиливая ее заброс в пищевод. Результатом этого может стать повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжка», — сказала Панина.

Известно, что длительное игнорирование симптомов изжоги без лечения может привести к хроническому воспалению слизистой пищевода, образованию эрозий и язв, сужению просвета пищевода (стриктурам) и кровотечениям.

При регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Современные методы терапии кислотозависимых заболеваний позволяют эффективно контролировать симптомы и предотвращать осложнения.