Гарибян анонсировал запуск в Подмосковье «Цифровой экосистемы АИС ЦСС»

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян в рамках экспертной дискуссии представил ультрасовременную цифровую экосистему, обеспечивающей реализацию максимально скоростного инвестиционно-строительного цикла. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Цифровая экосистема АИС ЦСС» — это система, используя которую персональный менеджер в максимально короткие сроки обратится вместо застройщика за всеми необходимыми федеральными, региональными и муниципальными услугами и получит все обязательные для его проекта согласования в самые сжатые сроки.

Дорожные карты согласований, с учетом их последовательности и взаимосвязи сформируются при помощи искусственного интеллекта индивидуально под каждый проект.

В основе системы заложен принцип — «Идея коммерческая — хлопоты государственные».

Платформа уже доступна застройщикам нежилых объектов на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.