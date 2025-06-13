Гарбузов: в промпарке Сенькино появится производство мультимедийного оборудования

В промышленном парке обоснуется российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве мультимедийной техники. Для организации производства предприятие приобрело помещение площадью порядка 580 кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что столица заинтересована в развитии и локализации передовых высокотехнологичных производств, создавая для этого благоприятные условия. Благодаря программе стимулирования создания рабочих мест промышленные предприятия получают доступ к современной инфраструктуре. Это позволяет компаниям быстро запускать производство без лишних затрат.

«В промышленном парке „Сенькино“, который строится в Краснопахорском районе в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, разместят линию сборки светодиодных модулей с проектной мощностью около тысячи изделий в месяц», — отметил Гарбузов.

Строительство технопарка «Сенькино» планируется завершить к 2026 году. Объект будет соответствовать актуальным экологическим стандартам коммерческой недвижимости. В результате реализации проекта в ТиНАО появится более 2,8 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам управляющего компании «Дисофт» Людмилы Шимковой, в «Сенькино» компанию привлекли выгодные условия покупки, возможность индивидуальной планировки, технические параметры помещений, а также полная автономность по сравнению с другими площадками.

«Надеемся, что эта площадка станет фундаментом для развития нашей компании и взаимовыгодного партнерства с ее окружением», — сказала Шимкова.

С 2020 года программа стимулирования создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м.

Среди них — новые промышленные предприятия, бизнес- и торговые центры, образовательные учреждения, а также объекты культуры и спорта. Реализация этих проектов обеспечит появление более 310 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях городской экономики.